İtalya ile Türkiye lezzette iş birliği yaptı

İTALYA Ankara Büyükelçisi ve İtalya İzmir Konsolosu'nun da katılımıyla İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleşen "Toprağın Bereketi: Ürünler, Gelenekler ve Bölgeler Arasında Yolculuk" panelinde Türkiye ve İtalya'nın geleneksel ürünleri, yöre ve gelenekleri konuşuldu. İtalyanlar, coğrafi işaret olan ürünlerin korunması ile ilgili Türkiye ile güzel bir iş birliği kurduklarını belirterek amaçlarının coğrafi işaretlerle ilgili farkındalık yaratıp sahteciliğe karşı savaşmak olduğunu ifade etti.

Panele İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, İtalya Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, İtalya İzmir Konsolosu Luigi Ianuzzi, Türk Patent- Coğrafi İşaretler Bölümü Başkanı Hakan Kızıltepe ve İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba katıldı. İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Özkardeş, Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından olan İtalya'nın ülkedeki en büyük beşinci yabancı yatırımcısı olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"İtalya'ya 2017 yılı itibarı ile ülkemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği 6'ncı ülke konumunda. Türkiye’nin İtalya’ya yakın olması ve komşu olduğu pazarlara girebilmek için önemli bir merkez oluşturması da ticaretimizin gelişmesinde büyük bir etken. Gelişmeye devam eden ticari ilişkilerimizin yanı sıra kültür ve eğitim alanında da ilişkilerin geliştirilmesi çok önemli. Bildiğiniz gibi hem İtalya hem de Türkiye tarım, mutfak sanatları, gıda ürünleri, el sanatları konularında son derece zengin bir kültürel mirasa sahip. Turizmi ve geleneksel rotaların dışında kalan bölgeleri tanıtma konusunda Türkiye ve İtalya’nın tecrübelerini paylaşacağı bu etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyoruz. İzmir ile özdeşleşmiş ürünlere coğrafi işaret tescili almaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Coğrafi işaretli ürünler, üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerlerini arttırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması, yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi bakımından stratejik bir rol oynuyor. Oda olarak İzmir şambalisi, lokması, boyozu ve kumrusu olmak üzere 4 ürün için coğrafi işaret tescilini aldık. Coğrafi işaret kullanan üyelerimiz önemli bir rekabet avantajı elde ediyor. Bu işareti ürünlerinin ambalajlarında kullandıklarında tüketici açısından da güven ve kalite sağlanıyor. Oda olarak özellikle gıda ürünlerinde İzmir’in marka kent olması yönünde çalışmalarımızı sürdürecek, coğrafi işaretli ürünlerin alınmasında aktif olmaya devam edeceğiz."

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER KONUSUNDA FARKINDALIK

İtalya Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, coğrafi işaret olan ürünlerin korunması ile ilgili Türkiye ile güzel bir iş birliği kurduklarını belirterek amaçlarının coğrafi işaretlerle ilgili farkındalık yaratıp sahteciliğe karşı savaşmak olduğunu ifade etti. Mattiolo, "Bu iş birliğinin sonucu olarak bu yıl yayınlanmış olan kitabımız hem İtalya hem Türkiye’deki gıda ürünlerine odaklanıyor. İtalya ve Türkiye süper güçlerdir. İtalya coğrafi işaretler konusunda rekor kırmıştır. Bu bizim için önemli çünkü ticarete önem veriyoruz, kalite kontrol sistemimiz çok gelişti. Bugün insanlar yerel ürün denemeye daha fazla ilgi duymaktadırlar. Bizde orijinal pizzayı, Gaziantep’te de baklavayı test edebilirsiniz. Bunların ikisinin de coğrafi işareti vardır. Amacımız coğrafi işaretlerle ilgili farkındalık yaratmak. Biz sahteciliğe karşı savaşıyoruz. Bu alanda Türkiye ile işbirliği yaparak bi ‘kazan-kazan’ durumu elde edeceğiz. Ege bölgesi Türkiye’de turizmsel, geleneksel, tarihi, kültürel, ekonomik açıdan ve İtalya ile olan ilişkileri açısından çok eşşiz bir konuma sahip. Bu iş birliğinden mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

YÖREDEN ÖZELLİKLER ALAN ÜRÜNLER

Türk Patent - Coğrafi İşaretler Başkanı Hakan Kızıltepe, "Yörelerinde yetiştirilen ve yöreden özellikler alan ürünlerdir coğrafi işaretler. İnsanların kültür ve tarihleriyle yoğrulmuş ürünlerdir ve atalarımızdan kalan mirastır. Bu ürünler geçmişten gelir ve biz onları geleceğimize miras bırakacağız, bu yüzden kalitesiyle teslim etmek zorundayız. Biz bu ürünlerin tescil işlemlerini gerçekleştiriyoruz. 400 civarı başvurumuz var. Türkiye’de ise 327 coğrafi işaret tescilli ürün var. Her yörenin kendine özgü değerleri bunlar, korunması lazım. İşbirliği yaptığımız İtalya’nın da kaliteli coğrafi işaretleri bize ilham veriyor" dedi.

İZMİR, ()

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