İtalya Cumhuriyet Bayramı İzmir'de kutlandı

İTALYA'nın Cumhuriyet Bayramı, İzmir İtalyan Konsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. İtalya'nın İzmir Konsolosu Luigi Iannuzzi ile eşi Mathilda Ianuzzinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona başkonsoloslar, konsoloslar, fahri konsoloslar, iş ve cemiyet dünyasından davetliler katıldı.

İtalyan Cumhuriyetini ilanının 72'nci yılındaki kutlamalarda bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Konsolos Luigi Iannuzzi, "İzmir İtalya Konsolosu olarak yaşamış olduğum tecrübemin son yılı içerisinde bulunuyorum. Geride bıraktığımız 4 yıl içinde konsolosluk görev bölgemiz içerisinde ikamet eden tüm İtalyanlar arasında birlik ruhunu güçlendirmek için, İtalya'yı layıkıyla temsil edebilmek için ve her gün konsolosluğumuza başvuran Türk vatandaşlarına, özellikle eğitimlerini İtalya'da derinleştirmeye karar veren öğrencilere ülkemizi tanıtabilmek için yoğun çaba harcadım. Ülkemizin kültür ve bilgi mirasının ve gerçek İtalyan yaşam tarzının yurtdışında görmüş olduğu ilginin bilinciyle, şehirde düzenlenmekte olan zengin etkinlik takvimine katkı sağlayabilecek kültürel bir program sunabilmek için çalıştık. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun! Yaşasın İtalya, yaşasın Türkiye, yaşasın dostluk" dedi.

İzmir'de yaşayan İtalyan işadamı Pietro Alba'ya, İtalya Cumhuriyeti Nişanı'nı takdim eden Konsolos Luigi Iannuzzi, başarılarının devamını diledi. Etkinlik müzikle sürdü.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Ciro Lops, Andreas Gasser, Luigi-Mathilda Ianuzzi

02) Luigi-Mathilda Ianuzzi

03)Zeliha Kabadayı

04)Miraç, Erhan Şenyuva

05) Nejla-Kuvvet Baskın

06)Willy- Amelie Buttugieg

07)Marilen Broggiotti- Efe Pedal

08)Gülşah Apaydın, Mario Bogdanich, Berna Metintürk

09)Tamer Taşkın, Güliz Balsarı, Martin Sanfort

10)Sinan Kızıltan

11)Aylin- Selçuk Dinçer, Ayşe Perin, Begüm Tatari

12)Ahmet- İdil Yiğitbaşı

13)Sedef- Muzaffer Tunçağ

14)Mine Güneş Kaya- Engin Kaya

15)Yasemin- Erkin Akçay, Zeynep, Aras Akçay

16) Faruk Güler

17) Beyza Kaplan, Sergio -Miora Ştefan, Ömer Kaplan, A. Tamer Bozoklar, Eli Alharal

18)Riccardo Enrico Aliberti- Berna Başer

19)Halil Tüfenkçi

20)Günsu, Güneş, Güray Anadol, Yasemin Dağaçar

21) Sabih Duralı, Ayşe Yumurtacı, İsmail Zengil, Timur Yurtsever

22)Bülent Akgerman

23)Murat Reha, Lara Yorgancıoğlu

24)Rebab- İlhan Gürel

25)Pietro Alba

26)Pietro Alba, Luigi Iannuzzi