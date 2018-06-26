İtalya Cumhuriyet Bayramı İzmir'de kutlandı

İTALYA'nın Cumhuriyet Bayramı, İzmir İtalyan Konsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. İtalya'nın İzmir Konsolosu Luigi Iannuzzi ile eşi Mathilda Ianuzzinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona başkonsoloslar, konsoloslar, fahri konsoloslar, iş ve cemiyet dünyasından davetliler katıldı.
İtalyan Cumhuriyetini ilanının 72'nci yılındaki kutlamalarda bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Konsolos Luigi Iannuzzi, "İzmir İtalya Konsolosu olarak yaşamış olduğum tecrübemin son yılı içerisinde bulunuyorum. Geride bıraktığımız 4 yıl içinde konsolosluk görev bölgemiz içerisinde ikamet eden tüm İtalyanlar arasında birlik ruhunu güçlendirmek için, İtalya'yı layıkıyla temsil edebilmek için ve her gün konsolosluğumuza başvuran Türk vatandaşlarına, özellikle eğitimlerini İtalya'da derinleştirmeye karar veren öğrencilere ülkemizi tanıtabilmek için yoğun çaba harcadım. Ülkemizin kültür ve bilgi mirasının ve gerçek İtalyan yaşam tarzının yurtdışında görmüş olduğu ilginin bilinciyle, şehirde düzenlenmekte olan zengin etkinlik takvimine katkı sağlayabilecek kültürel bir program sunabilmek için çalıştık. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun! Yaşasın İtalya, yaşasın Türkiye, yaşasın dostluk" dedi.
İzmir'de yaşayan İtalyan işadamı Pietro Alba'ya, İtalya Cumhuriyeti Nişanı'nı takdim eden Konsolos Luigi Iannuzzi, başarılarının devamını diledi. Etkinlik müzikle sürdü.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Ciro Lops, Andreas Gasser, Luigi-Mathilda Ianuzzi
02) Luigi-Mathilda Ianuzzi
03)Zeliha Kabadayı
04)Miraç, Erhan Şenyuva
05) Nejla-Kuvvet Baskın
06)Willy- Amelie Buttugieg
07)Marilen Broggiotti- Efe Pedal
08)Gülşah Apaydın, Mario Bogdanich, Berna Metintürk
09)Tamer Taşkın, Güliz Balsarı, Martin Sanfort
10)Sinan Kızıltan
11)Aylin- Selçuk Dinçer, Ayşe Perin, Begüm Tatari
12)Ahmet- İdil Yiğitbaşı
13)Sedef- Muzaffer Tunçağ
14)Mine Güneş Kaya- Engin Kaya
15)Yasemin- Erkin Akçay, Zeynep, Aras Akçay
16) Faruk Güler
17) Beyza Kaplan, Sergio -Miora Ştefan, Ömer Kaplan, A. Tamer Bozoklar, Eli Alharal
18)Riccardo Enrico Aliberti- Berna Başer
19)Halil Tüfenkçi
20)Günsu, Güneş, Güray Anadol, Yasemin Dağaçar
21) Sabih Duralı, Ayşe Yumurtacı, İsmail Zengil, Timur Yurtsever
22)Bülent Akgerman
23)Murat Reha, Lara Yorgancıoğlu
24)Rebab- İlhan Gürel
25)Pietro Alba
26)Pietro Alba, Luigi Iannuzzi