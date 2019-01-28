İşyeri yangını korkuttu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan emlakçı dükkanında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahelesi sonrasında yangın söndürüldü.

Yangın Gölcük Donanma Mahallesi Aile Tıp Merkezi karşısında bulunan Hisar Apartmanı zemin katında ki Baki C.'nin sahibi olduğu Canbudak Emlak firmasında meydana geldi. İş yerinin kapalı olduğu sırada yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla dükkanın kapısının açılmasının ardından yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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