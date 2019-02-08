İşverenlere, teşvikler, destekler ve SGK yapılandırması anlatıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), işverenlere yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantılarına hız kesmeden devam ediyor.

İlk bilgilendirme toplantısını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliğiyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcilerine yönelik yapan İŞKUR, ikinci toplantısını Osmaniye Sanayi ve Ticaret Odası üyelerine yönelik düzenledi. Yine İŞKUR-SGK işbirliğiyle düzenlenen toplantıya, KOSGEB ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı da (DOĞAKA) katkı ve destek verdi. OTSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda söz konusu kurumlar; teşvikler, destekler ve SGK yapılandırması konusunda bilgilendirme yaptı.

Toplantıya, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ile Müdür Yardımcıları Hacı Akkoyunlu ve Y. Emre Akalın, SGK İl Müdürü Mücahit Çelik, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet ve yönetim kurulu üyeleri, işveren ve işveren temsilcileri ile muhasebeciler katıldı. Konuşmaların ardından, İŞKUR personeli Rukiye Çanga, istihdamın korunmasına yönelik uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği; İş ve Meslek Danışmanı Hatice Öztürk de işsizlere mesleki deneyim ve tecrübe kazandıran İşbaşı Eğitim Programı hakkında bir sunum yaptı. Bilgilendirme toplantısı, KOSGEB ve DOĞAKA temsilcilerinin destekler ve projeler hakkında yaptığı sunum ve katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasından oluşan soru-cevap bölümüyle son buldu.



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