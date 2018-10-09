İsveçliler tramvayı beğendi

İSVEÇ Konsolosluğu'nun etkinlikleri için İzmir'e gelen İsveçli şehir plancısı, mimar, akademisyen ve tasarımcılar Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Tramvayın Stockholm Belediyesi planında yer alan bir ulaşım türü olduğunu söyleyen konuk heyet üyelerinden İsveç Kültür Ateşe Yardımcısı Victoria Arzu Lejontatel, "İzmir'de tramvay ve kentin manzarası eşsiz bir uyum içinde. Siz gerçekten bu işi çok iyi başarmışsınız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İsveçli şehir plancısı, mimar, akademisyen ve tasarımcılardan oluşan heyeti makamında ağırladı. İzmir'e İsveç Konsolosluğu'nun ekim ayında yapılan 'Eşit Alanlar' başlıklı etkinlikleri için gelen heyette İsveç Kültür Ateşe Yardımcısı Victoria Arzu Lejontatel de bulundu. İsveçli heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel kalkınma, çevre-ulaşım stratejileri ve uluslararası projeleri ile büyük ölçekli ve katılımcı kentsel projeleri hakkında bilgiler aldı.

Türkiye'deki büyük kentler arasında karbon salımını azaltmaya yönelik adım atan tek yerel yönetimin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade eden Dr. Buğra Gökçe, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa esaslı çözümleri araştırıyor; toplu taşımada lastik tekerlekten elektrikli ve raylı sisteme geçme yönünde önemli adımlar atıyor. Benzer şekilde otobüs filomuzu da elektrikli hale getiriyoruz. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek büyük çaplı yatırımlar yapıyoruz. Deniz ulaşımında da 15 karbon kompozit yolcu ve 3 arabalı gemimiz İzmir Körfezi'yle buluştu. Bu gemiler hem ekonomik hem de çevreci araçlar. Bisikletli ve yaya süreçleri açısından da süren yoğun yapım çalışmalarımız var. Önümüzdeki yıllarda körfezi bütünleyen kesintisiz bisiklet yollarıyla da İzmirliler, bisikletleriyle rahatlıkla diledikleri noktaya ulaşacak. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020'ye kadar taahhüt ettiği 'yüzde 20 karbon salımını azaltma' sözünü adım adım yerine getiriyor" diye konuştu.

TRAMVAY VE KENT MANZARASI UYUMU

Gökçe'ye Stockholm Belediyesi'ndeki uygulamalar hakkında bilgiler aktaran İsveçli heyet üyeleri ise İzmir'de bulunmaktan ve Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. İzmir tramvayına ilişkin gözlemlerini de paylaşan İsveç Kültür Ateşe Yardımcısı Lejontatel, kentin manzarasıyla tramvayın eşsiz bir uyum içinde olduğunu ve bu durumun kendilerini inanılmaz derecede etkilediğini belirterek, "Biz de tramvayı yeniden Stockholm'e getirmeye çalışıyoruz. Tramvay, Stockholm Belediyesi'nin planında olan bir ulaşım türü ve siz gerçekten bu işi çok iyi bir şekilde başarmışsınız" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI