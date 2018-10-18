İSTSU Özel Ödülü Büyükşehir DESKİ'nin

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, 'Minik minik ellerim, susuz büyümez düşlerim' adlı projesi, İstanbul Su Kongresi ve Fuarı'nda (İSTSU) ödül aldı. Suyun öneminin tiyatro gösterileriyle miniklere anlatıldığı proje, sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında İSTSU Özel Ödülüne layık görüldü.

DESKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma odaklı İSTSU'ya katıldı. 22 ülkeden ve Türkiye'nin 32 şehrinden katılımcı ile binlerce ziyaretçinin iştirak ettiği fuarda, 'su yönetimi ve arıtma teknolojileri', 'atık su arıtma ve yeniden kullanım', 'kazısız teknolojiler ve altyapı rehabilitasyon', 'çamur yönetimi' ve 'su endüstrisi ve endüstri 4.0' olmak üzere 5 ana konu başlığı ele alındı. Kongrede ayrıca su yönetimine dair erişilebilirlik, hizmet kalitesi, verimlilik ve ekonomik projeler ile su kullanımının bilinçli ve tasarruflu şekilde yapılmasını teşvik eden sosyal uygulamalar da değerlendirildi.

Değerlendirme sonunda DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 'Minik minik ellerim, susuz büyümez düşlerim' projesi, sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında İSTSU Özel Ödülünü aldı. Ödül, DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Güngör'e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı tarafından verildi.

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği projeyle, çocukların küçük yaşlardan itibaren su kullanım bilincini kazanmasını sağlamak amaçlandı. Anaokulu ve ilkokullarda su duyarlılığı ve tasarrufu hakkında bilgilendirme yapan DESKİ Genel Müdürlüğü'nün gönüllü personeli, suyun önemini kendi yazdığı tiyatro ve müzikal gösterileriyla anlatıyor. 22 Mart 2016 Dünya Su Günü'nde başlatılan projeyle, bugüne kadar 120 okulda 175 etkinlik yapılırken, toplamda 10 bin öğrenciye ulaşıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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