İstiklâl Uğruna Kahramanlar Otağı gösterisi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu tarafından 'İstiklâl Uğrunda Kahramanlar Otağı' adlı tiyatral gösteri sunuldu.

MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinliği MAKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek, Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. öğretim üyesi Muzaffer Tekin, Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar, Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü öğretim görevlisi Hakan Acar, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Akademik Danışmanı öğretim görevlisi Raşit Acar ile akademisyenler ve öğrenciler izledi.

Raşit Acar, "Bugün burada toplanmamıza vesile olan şanlı ecdadımızı, tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyor ve tarihin kahramanlarıyla tarihe yolculuk yapmamızda bizleri yalnız bırakmayan konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Programda topluluk öğrencileri tarafından şiirler eşliğinde Türk tarihindeki şehitlerin hayatlarından kesitler sunuldu.

İzleyicilerin ayakta alkışladığı program sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin Bölgesi'nde yürüttüğü operasyonda şehit olan Bucaklı Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın kardeşi Baha Çalışkan tarafından topluluk üyelerine Türk bayrağı hediye edildi.

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