İstihdam hedefli 'Mahir Eller' projesi Kayseri'de tanıtıldı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, başlatılan ve 3 bin kişinin istihdam edilmesini sağlamayı hedefleyen 'Mahir Eller' projesi tanıtıldı.Toplantıya Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa Çalış ve davetliler katıldı.Programda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "TOBB çatısı altında yer alan 36 oda, faaliyet gösterdikleri bölgenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına yönelik önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bir çok konuda öncü bir rol üstlenen odalar bölgelerindeki sorunların çözümü noktasında devlet kurumlarının yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içinde hareket etmektedir. Ortadoğu coğrafyasında Suriye'de 2011 ertesinde yaşanan gelişmeler ister istemez ülkemizi ve insanlarımızı olumsuz şekilde etkilemiştir. Önemli sayıda Suriyeli ülkelerini terk ederek Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi komşu ülkelere gitmek zorunda kalmıştır. Yaşanan bu duruma kayıtsız kalmayan TOBB yoğun göç dalgasının yaşandığı 12 farklı ildeki Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği içinde eş zamanlı olarak 'Mahir Eller' isimli projemizi yürütmeye başlamıştır. Proje genelinde Türk Sanayi ve Ticaret hayatının sorunları arasında yer alan nitelikli ve belgeli eleman teminine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir" dedi.Kayseri'de resmi rakamlara göre 80 bin Suriyeli'nin yaşadığının altını çize Başkan Gülsoy, "Proje kapsamında bin 168 kişiye anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Karşı karşıya kaldığımız yüksek işsizlik oranlarına rağmen işletmelerimizin önemli bir kısmı ihtiyaç duyduğu nitelikte çalışanlara ulaşma anlamında önemli zorluklarla karşı karşıyadır. 'Mahir Eller' projesi kapsamında Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin mevcut mesleki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Mahir Eller Projesi ulaşacağı kişi ve sağlayacağı fayda anlamında hedefleri oldukça büyük bir projedir" diye konuştu. Konuşmanın ardından katılımcılara proje yetkilileri tarafından sunum yapıldı.

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