İstihdam Buluşması ve Kariyer Günleri için protokol

İZMİR'in Selçuk ilçesinde düzenlenecek 'İstihdam Buluşması ve Kariyer Günleri' için Çalışma ve İş Kurumu Torbalı Hizmet Merkezi ve Selçuk Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

18 Mart'ta Selçuk Otogarı arkasındaki 'İstihdam Buluşması ve Kariyer Günleri' için düzenlenen protokole AK Partili Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı ve Çalışma ve İş Kurumu Torbalı Şube Müdürü Cemil Altun imza attı. Protokolle ilgili bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu Torbalı Şube Müdürü Cemil Altun, işsiz vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlamak, iş aramak için harcadıkları zaman ve maliyetlerini azaltmak, ayrıca işverenlerimizin birebir görüşme yaparak ihtiyaç duydukları elemanları en kısa sürede karşılamasını sağlamak amacı ile İstihdam Buluşması ve Kariyer Günleri düzenleyecekleri söyledi. Altun, ekinlikte bölgelerinde faaliyet gösteren çoğunluğu turizm alanında olmak üzere, imalat ve hizmet sektörünün dev firmaların stant açarak iş görüşmelerinde bulunacağını belirtip, "Ayrıca, iş ve meslek danışmanı Sadık Bol tarafından Selçuk Belediyesi Efes Tiyatro Salonu'nda lise son sınıf öğrencilerine yönelik 'Geleceğin Meslekleri ve İş Arama Becerileri' konulu sunum gerçekleştirilecektir. 2018 yılının turizm sektöründe çok parlak geçeceğini bildiren yetkililer bu alanda oldukça fazla sayıda elemana ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedirler. Selçuk ve yakın ilçelerde ikamet eden işsiz vatandaşlarımızın ve yaz tatilinde turizmde çalışmak isteyen gençlerimizin istihdam buluşması ve kariyer günü etkinliklerinde görüşmelere katılmaları faydalı olacaktır. Ayrıca etkinliğin yapılmasında desteklerini esirgemeyen Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı'ya, belediye personelinize ve katılım gösteren tüm işverenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

SELÇUK (İzmir), ()

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