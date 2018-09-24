İstifa eden DSP İzmir İl Başkanı, geri döndü

İZMİR'de geçen salı günü il başkanlığı görevinden istifa eden DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, genel merkezin devreye girmesinin ardından görevine geri döndü. DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, "Biz genel merkez olarak diğer çalışmalarımız nedeniyle muhtemelen Ramazan Solmaz'a yeterince yardımcı olamadık. Oturduk, bunları karşılıklı konuştuk. İknaya zorladık" dedi.

18 Eylül Salı günü DSP İzmir İl Başkanlığı görevinden istifa eden Ramazan Solmaz, genel merkez yöneticilerinin devreye girmesi ile il başkanlığı görevine yeniden döndü. Solmaz'ın göreve döndüğünü, DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe açıkladı. Solmaz'ın fikrini değiştirmesi için kendisi ile görüştüklerini söyleyen Karakülçe, "Razaman Solmaz, DSP kültürü içerisinde yetişmiş, değerli bir abimiz. Yıllarca partinin her kademesinde ciddi emekleri oldu. Türkiye'de siyaset yapmak şuanda hem çok zor hem de çok meşakkatli, hem de sonucu itibariyle bazen insanlar karamsarlık içerisine düşebiliyor. İzmir İl Başkanımızın da yaşadığı bunlardan biriydi. Biz de genel merkez olarak diğer çalışmalarımız nedeniyle muhtemelen kendisine yeterince yardımcı olamadık. Oturduk, bunları karşılıklı konuştuk. İknaya zorladık. Partinin bir neferi, her kademesinde görev yaptı. Türk siyasetinin geçtiği süreci çok iyi bilmekte ve okumakta. Görev ve sorumluluklardan hiç bir zaman kaçmadı. Yeniden görevine devam edecek" dedi.

'DSP, CHP İLE İTTİFAK YAPAR MI?'

DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde, partisinin tavrına dair de bilgi verdi. DSP'nin hiçbir zaman iktidar olma hedefinden vazgeçmediğini belirten Karakülçe, partisinin Türkiye'nin genelinde yerel seçimlere katılacağını ifade ederek, "Olabildiğince güçlü adaylarla, halk tarafından sevilen, sayılan, bugünkü mevcut siyasi dayatmalara da direnebilen adaylarla yarışa katılacağız" diye konuştu. Yerel seçimlerde CHP ile ittifak konusunda görüşlerini de açıklayan Karakülçe, şunları söyledi:

"Türkiye'de mevcut siyasi iklimin ortaya çıkardığı yapı, bu tür ittifaklara zorluyor. CHP ile ittifakı, CHP'nin düşünüp adım atması gerekiyor. Biz bu konuda CHP'yi çok samimi bulmuyoruz. Kendi dertlerinden memleketin dertlerini unuttular. İzmir, alternatif olması gereken çok ciddi misyonu olan bir kent. Türkiye'deki sıkıntıyı ancak İzmir çözebilir. Önümüzdeki gelişen süreç, CHP içerisinde yaşananlar bizim umudumuz kırıyor. Ülkeye umut olabilecek insanların, önce kendi içlerinde umudu yaratmaları gerekiyor. Bu noktada bize gelebilecek, mantıklı bir öneri, karşılıklı görüş alışverişi, karşılıklı değer verilip değer alınması, olmazsa olmazımızdır. Bu olmazsa biz bir siyasi partiyiz. Yolumuza devam ederiz."

KÜSKÜN CHP'LİLERE AÇIK KAPI

2014'te yapılan yerel seçimlerde, CHP'de aday gösterilmeyen bazı belediye başkanları DSP'ye geçmiş ve başkan adayı gösterilmişti. CHP, oyların bölündüğünü belirterek, DSP'yi eleştirmişti. 2019'da da benzer şekilse, CHP'den kopan isimlerin DSP'ye geçme olasılığına karşı Karakülçe, açık kapı bırakarak, "Bize gelen olursa, buna 'Olmaz' deme lüksümüz yok" yanıtıyla karşılık verdi. Karakülçe ayrıca DSP çizgisine yakın olan isimlere, adaylık için teklif götüreceklerini de belirtti. Düşündükleri kimi isimlerin olduğunu ve nabız yokladıklarını kaydeden Selçuk Karakülçe, "İzmir demokratik sol kültürün temeli ve DSP'nin büyük emek verdiği bir kent. Biz İzmir'in başka bir yapı ile yönetilmesine kolay kolay müsaade etmeyiz, tahammül de etmeyiz. Çünkü Türkiye'nin buradan ciddi bir çıkışa ihtiyacı var" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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