İSTE’ye kobra helikopter hibe edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan bir adet AH-1P Cobra helikopteri İskenderun Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere hibe edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri, 1990'lı yılların başında ABD'den satın aldığı 10 süper kobra ve hibe yoluyla gelen bu modelin bir alt versiyonu 20 adet kobra helikopteri uzun yıllar boyunca terörle mücadele de yaygın bir şekilde kullandı. TSK envanterinde hek durumunda bulunan ve hibe edilen AH-1P Cobra helikopteri, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Merkez Kampüs'teki yerini aldı. İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, bu süreçte başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

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