 İSTE’li kadın akademisyenler, IUPAC etkinliğinde buluştu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi’nin (İSTE) kimya alanında çalışan kadın bilim insanları, IUPAC 100. Yılı etkinliklerinde bir araya geldi.

Toplantıda tüm dünyada bilimin ve bilim insanlarının evrensel değerler çerçevesinde ilerlemesi ve “sürekli inovasyon” öncüllendiği belirtildi. İSTE’li kadın akademisyenler arasında sosyal ve akademik bağların güçlendirilmesi gerektiğine dair görüşlere yer verilirken, katılımcılar gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Gerçekleşen etkinliği, @IUPAC #GlobalBreakfast hashtag’i ile uluslararası platformda sosyal medyada paylaşıldı.

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