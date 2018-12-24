İSTE’de Türk Halk Müziği Korosu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-İSKENDERUN Teknik Üniversitesi’nin (İSTE) akademisyenleri, idari personeli ve öğrencilerinin amatör bir ruhla oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu’nun birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Uğur Duran tarafından hazırlanan koronun şefliğini sanatçı Cengiz Demir yaptı.

Aşık Veysel, Aşık Mahsuni, Neşet Ertaş gibi türkülere yüreğini katan ozanların ve âşıkların eserlerinin de seslendirildiği programda, sanatçı Cengiz Demir bağlamasıyla renk kattı. Konser sonunda halay ve potpuri eserlerinden oluşan bölüme geçildiğinde, izleyenler yerinde duramayarak halay çekip, oyunlar oynadı.

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, emeği geçen herkesi konser sonunda ayrı ayrı tebrik etti.

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