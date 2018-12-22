İSTE Göleti, göçmen kuşların uğrak yeri olacak

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Merkez Kampüs'te yapımı süren göletin doğallığı ve içerisinde yetişecek balıklarla, göçmen kuşların uğrak yeri olması hedefleniyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’nin girişimleri ile yapımı süren, yaklaşık 80 bin metrekare yeşil alan ve 10 bin metrekareyi su yüzeyi bulunan göletle ilgili çalışmalarda sona gelindi. İSTE Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile İSTE Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün koordinasyonu içerisinde yapımı sürdürülen gölet, Merkez Kampüs’ün ve kentin önemli dinlenme ve serbest zaman geçirme alanı olacak. Göletin etrafında 950 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet parkuru olacak. Göleti besleyen su varlığı alandaki taban suyu yüksekliğinden kaynaklanan ve doğal bir su yüzeyi oluşturan gölette, dinlenme ve seyir amaçlı kameriyeler ile dekoratif bir ahşap köprü yer alacak. Doğal olarak var olan sazlıklar çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapacak. Bu nedenle peyzaj tasarımında mevcut doğal yapının korumasına özellikle dikkat edildiği belirtildi. Peyzaj projesi kapsamında gölet çevresinde dikilecek bitki türü seçiminde yöreye özgü doğal türlerin seçilmesine özen gösterilirken, egzotik bazı bitkiler içerisinde özellikle sonbahar renkleriyle etkili çınar, akçaağaç, sığla, orkide ve mabet ağaçlarıyla konsept alanlar tasarlanıyor. Kullanıma açılmadan önce gölette çeşitli balık türlerinin yetiştirilmesi ile alanda zengin bir flora ve fauna ortamının oluşması hedeflendiği belirtildi.

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