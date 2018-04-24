İSTE'den elektrikli otomobil ve İHA projesi



Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),()-İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE), elektrikli otomobil ve İnsansız Hava Aracı yapmaya hazırlanıyor.

İki önemli Projenin Akademik Danışmanlığını yapan İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Emin Taner Elmas TÜBİTAK tarafından onaylanan iki projenin bu yıl içerisinde düzenlenecek olan yarışmalara katılacağını söyledi. Elmas, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Havacılık Yönetimi Bölümlerinden öğrenciler ile akademisyenlerden oluşan takıma İSTE İHA Uçuş Takımı adını verdiklerini belirtti. İSTE-İHA isimli bir İnsansız Hava Aracı üretmek için çalışmalarına başladıklarının altını çizen Elmas, "Bu yıl Eylül ayından düzenlenecek 2018 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına katılacağız. Yarışma hakkı TÜBİTAK tarafından onaylanan İSTE, projelendireceği insansız hava aracının dizayn, üretim ve test aşamalarını yapacak. Yarışma esnasında gerçekleştireceği tüm iniş - kalkış, seyir, faydalı yük taşıma ve bırakma, otonom seyir gibi görevleri tamamlamak üzere bir program uygulayacaktır"dedi.

İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Emin Taner Elmas, ülkemizin hem de tüm dünyanın öncelikli bilimsel ve teknik alan olarak ele aldığı konuların başında 'enerji' geldiğini söyledi. Elmas, fosil yakıt rezervlerinin tüm dünyada hızla azalması ile ulaşım amaçlı yakıt olarak kullanımının hem ekonomik ve hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından sorunlara neden olduğuna dikkat çekerek, "Benzin, motorin gibi yakıtlı araçlar için alternatif oluşturabilecek çözümler geliştirilmekte. Bu noktadan hareket eden İskenderun Teknik Üniversitesi de bir 'Elektrikli otomobil' üretmek için proje geliştirdi. İSTE Elektro Mobil Takımı TÜBİTAK - Alternatif Enerjili Araçlar Kategorisinde olmak üzere 2018 yılı için 'TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle' yarışmasına katılmaya hak kazandı" diye konuştu.

Geliştirilen her iki projeye İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Eyyüphan Yakıncı ile İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin de tam destek verdiği bildirildi

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