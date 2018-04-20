İSTE 3 yaşında

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), () - HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) kuruluşunun 3'üncü yılını Çocuk Üniversitesi öğrencileri ve okulların katılımı ile verilen 23 Nisan şenliği ile kutladı.

Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı’nda düzenlenen İSTE’nin 3'ncü, kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan çocuk şenliğine yoğun ilgi gösteren öğrenci ve aileler salona sığmadı. İSTE Rektörü Prof Dr. Türkay Dereli, "Üniversitemiz 23 Nisan 2015 tarihinde kuruldu. Biz üç yaşında bir çocuğuz. Çocukluk evresinde olan bir üniversiteyiz destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Daha büyük salonlarda daha büyük projelerde inşallah buluşuruz. Gelin sevgi katalım, bugün çocuk olalım" dedi. Engelsiz İskenderun Derneği Down sendromlu çocukları sahneye alan İSTE Rektörü Prof Dr Türkay Dereli eşi ile birlikte 3'ncü yıl pastasını alkışlarla kesti. Öğrencileri ile şenliğe katılan okulların kurucuları ve temsilcilerine İSTE Rektörü Dereli çiçek ve plaket vererek teşekkür etti.

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