İstasyon Mahallesi'ne 2 yeni park

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki İstasyon Mahallesi'ne kazandırılacak iki yeni parkta, çim seriminin kısa sürede tamamlandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi işbirliğiyle, ilçenin en fazla nüfuslu yerleşim yerlerinden İstasyon Mahallesi'nin önemli eksikliklerinden biri gideriliyor. Mahalleye, iki yeni park kazandırılıyor. Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, Alaşehir Muhtarlık Hizmetleri Müdür Vekili Mustafa Korkusuz ve birim amirleriyle birlikte yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Uçak, "Çim serimi tamamlanan parklara kısa süre içerisinde yeni nesil oyun grupları ve spor aletlerini de kuracağız. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yeni sosyal alanlarda keyifle zaman geçireceğine inanıyorum" dedi.

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