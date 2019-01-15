İstanbul’dan Çatak’a uzanan mektup kardeşliği

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK,(Van)-()-İSTANBUL'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Uğur Lisesi öğrencileri'nin, 'Kardeşlik Eli' projesi kapsamında, Van'ın Çatak ilçesindeki öğrencilere gönderdikleri karne hediyesi ve mektuplar, İlçe Kaymakamı Hamza Türkmen tarafından öğrencilere teslim edildi.

Beşiktaş İlçesinde bulunan Uğur Lisesi öğrencileri, 'Kardeşlik Eli' projesi kapsamında,Van'ın Çatak ilçesindeki öğrencilere karne hediyesi ve o hediye paketlerin içerisine ise mektuplar koyup gönderdi. Gelen hediyeler ve mektuplar Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve İstanbul Beşiktaş Uğur Lisesinden gelen öğretmenler tarafından çeşitli okullarda eğitim gören 200 öğrenciye teslim edildi.

Karne hediyeleri alıp, mektupları okuyan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, İlçe Kaymakamı Türkmen,'Kardeşlik Eli' projesinin amacının farklı coğrafyalarda yaşayan gençlerin bir araya gelmek olduğunu söyledi.

Türkmen," Yaşadığımız bölgenin bizi uzaklaştırmayacağını onlara göstermek istiyoruz. Güzel Ülkemizin bir ucu olan İstanbul'dan öteki ucu olan Van'a gönderilen mektup ve karne hediyeleri bizleri ve öğrencilerimizi mutlu etti. İstanbul'daki öğrencileri ilçemize davet ettik. Zaten hediyelerini verdiğimiz öğrenciler ile konuştuğumuzda mektup arkadaşlıklarının devam edeceğini, biran önce öğrencilerimizi okullarında ağırlamak istediklerini belirttiler. Proje kapsamında hazırlanan bu anlamlı ve güzel karne hediyelerini minik kardeşlerine gönderen Beşiktaş Uğur Temel Lisesi yönetim, öğrenci, öğretmelerine teşekkür ederiz. "dedi.



Çatak'a gelen İstanbul Beşiktaş Lisesi Matematik Öğretmeni Gökmen Ay ise,Vanlı öğrencilerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek,"Biz onların belki yıllar sonra bir üniversitede, bir şirkette, bir adliyede, bir kafede karşılaşacağına inanıyoruz. Bu karşılaşma öncesinde öğrencilerimiz farklı bölgelerde, ama aynı ülkede yaşayan diğer arkadaşlar ile tanışmasını, birbirleriyle paylaşımda bulunmalarını ve hediyeleşmelerini sağlamaya çalışıyoruz."diye konuştu.

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