İstanbul’da yaşayan Mersinliler buluştu

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından 23’ncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT 2019) nedeni ile düzenlenen gala yemeğinde, Başkan Burhanettin Kocamaz ev sahipliğinde İstanbul’da yaşayan Mersinliler bir araya geldi.

Florya sahilinde düzenlenen gala yemeğine Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yanı sıra, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altınsu, Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, Anamur Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatih Şen, İstanbul Mutlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Gezer, İstanbul Taşeli Platformu Genel Başkanı Fatih Mehmet Kara, İstanbul Gülnarlılar Derneği Başkanı Aytaç Deniz, dernek üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

Yemekte konuşan Başkan Kocamaz, Mersin’den gelen ve İstanbul’da yaşayan Mersinlileri bir araya getirmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bizler Mersinliler olarak gerçekten şanslı insanlarız. Cenab-ı Allah’ın özene bezene yarattığı bir yeryüzü cennetinden birlikte yaşıyoruz. Bu kente hizmet etmekten, bir yerlere getirmekten çok mutluyuz. 5 yıldır Büyükşehir Belediyesi olarak EMİTT fuarına katılıyoruz. Amacımız Mersin’i fark ettirmek. Mersin’de tarihin derinliklerinden günümüze kadar gelen kültürel değerlerimizi, doğamızı, turistik değerlerimizi ve gastronomik değerlerimizi tanıtmak istiyoruz. Son yıllarda Mersin çok hızlı bir gelişme gösterdi. Ama yıllardır ihmal edilen Mersin’in bütün problemlerinin bir anda çözülmesi, tarihi ve turistik değerlerinin tüm Türkiye’ye tanıtılması sadece yerel yönetimin tek başına çözüm üreteceği bir konu değil" dedi.

Tüm eksikliklere rağmen Mersin’i kalkındırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve her tarafına dokunarak değiştirdiklerini ifade eden Başkan Kocamaz, "Artık Mersin’in gidilemeyen hiçbir bölgesi kalmadı. Köylerimizin tamamının yolları asfaltlandı. Bunun yanında suyu olmayan bölgelere su götürme noktasında çok büyük mesafe kat ettik. Bütün ilçeleri düşündüğümüz zaman yapılacak çok işimiz var. İnsanların gönlünü kazanmak güzel ama bizim için hepsinden önemlisi Mersin gibi demografik yapısı çok karmaşık olan bir şehirde insanları bir arada tutmak, hoşgörüyü, barış ve sevgi ortamını yerleştirmek. Mersin’de her inançtan ve kökenden insan olmasına rağmen geçmişte yaşadığı olumsuzluklarla değil bir barış, huzur ve kardeşlik kenti olmasıyla anılıyor. Bu güzel ortamın devamını diliyorum. Bu noktada hepimize görevler düşüyor. Mersin’i sahiplenmek, Mersinlilik ruhunu geliştirmek, Mersin’e sahip çıkmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Yemekte bir araya gelen Mersinliler sohbet ederek kent ortak paydasında buluştu. Sohbet havasında geçen yemek sonrası İstanbul’da yaşayan Mersinliler Başkan Kocamaz’la hatıra fotoğrafı çektirirken, kendilerini böyle bir yemekte bir araya getirme nezaketinde bulunduğu için Başkan Kocamaz’a teşekkür etti.

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