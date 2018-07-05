İstanbul’da IŞİD Operasyonu: 33 Gözaltı

İstanbul Emniyeti’ne bağlı TEM ekipleri, terör örgütü IŞİD’in YTS yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada bazı şüphelileri tespit etti. Şüpheliler teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Çalışmaların ardından, Arnavutköy, Farih, Başakşehir, Beykoz ve Ümraniye’de 11 adres belirlendi. Tespitlerin ardından operasyon kararı alındı. TEM operasyon timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde saat 02.00 sıralarında adresle girildi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 28’i yabancı uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı.Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2018, 12:48