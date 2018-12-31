İstanbul'da yaşayan Taşelililer buluştu

MERSİN, () - MERSİN'in Taşeli bölgesinde dünyaya gelip yaşamlarını İstanbul'da sürdüren işadamları, Taşeli Bölgesi Kalkınma ve Güçbirliği Derneği-Taşeli Platformu'nca düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Gayrettepe'deki bir otelde düzenlenen etkinlikte Mersin eski milletvekilleri Prof. Dr. Zafer Üskül, Akif Serin, Silifke Belediyesi eski başkanı Sadık Avcı, MİYSAD Başkanı Mehmet Mazak, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, Anamur Turizm Derneği Başkanı Fatih Şen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ali Müfit Gürtuna da yer aldı.

Selamlama konuşması yapan Taşeli Platformu Başkanı Fatih Mehmet Kara, "İstabul’da yaşayan ve 60 bine yakın, hiç de az olmayan bir nüfusa sahip olan Taşelililer olarak bunun farkına varmalıyız. Tüm dertlerimizi paylaşabileceğimiz, yardımlaşabileceğimiz, güç birliği oluşturabileceğimizi, oluşacak bu güç ile Taşelililerin kendini her sahada daha ileriye taşıyabileceğini, gelecek yeni nesillere, gençlere gerekli çevreyi, gerekli imkanları sağlayabileceğini unutmamalıyız. Bizler üstümüzdeki ataletten kurtulmalı, kendi büyüklüğümüzün farkına varmalıyız. Artık yönetmeye talip olmalı, güçbirligini sağlamalı, yönlendiren, bölgemizle ilgili verilecek kararlarda fikri alınan, karar bileşenlerinden olabilmeliyiz" dedi.

Toplantıda 2019 yılında Taşeli Bölgesi'nin tarihi ve turistik zenginlikleri ile tarım ürünlerinin tanıtımına yönelik her komisyonun en az bir tane proje üretip hayata geçirmesi kararlaştırıldı.



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