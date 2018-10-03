İstanbul'da öldürülen doktor Ödemiş'te anıldı

İZMİR'in Ödemiş ilçesi Devlet Hastanesi'nde, İstanbul'da hastası tarafından öldürülen Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman için anma töreni düzenlendi.

Ödemiş Devlet Hastanesi bahçesindeki anma törenine doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık görevlilerinin yanı sıra bazı hasta yakınları da katıldı. Törende ilk olarak, İstanbul'da hastası tarafından öldürülen Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman için bir dakikalık sayıgı duruşunda bulunuldu. Daha sonra bir konuşma yapan Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak, yaşanan olayı kınadıklarını belirtip, "Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmaları için yasaların yeniden düzenlenerek hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

Başhekim Koçak'ın konuşmasının ardından tören sona erdi.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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