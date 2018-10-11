İstanbul Buluş Fuarı'ndan Erciyes Teknopark'a 9 madalya

ÜÇÜNCÜSÜ düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'ndan (ISIF) Erciyes Teknopark'a patent alanında 9 madalya verildi. AR-Ge ve buluşların ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, "Üniversitelerde üretilen bilginin ürüne ve ekonomiye katkı sağlayan değerlere dönüşmesi ülkemizin refahı için oldukça önem arz ediyor" dedi.

Türkiye’de düzenlenen ilk uluslararası buluş fuarı olma özelliğini de taşıyan ISIF 2018 Fuarı'nda Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, 10 proje ile yer aldı. Sergilenen 10 buluştan biri altın madalya, 4'ü gümüş, 4'ü de bronz madalya kazandı. Patent portföyündeki diğer buluşların da gelen ziyaretçilere tanıtımı yapıldı. Buluşları ile ödül alan Erciyes Üniversitesi araştırmacılarına madalyaları ve sertifikaları ise, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Recai Kılıç tarafından Erciyes Teknopark’ta düzenlenen etkinlikte takdim edildi.

ISIF 2018'de kazanılan başarı ile açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, "Üniversitelerde üretilen bilginin ürüne ve ekonomiye katkı sağlayan değerlere dönüşmesi ülkemizin refahı için oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle buluş, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının artması ülkemiz açısından önem arz ediyor.Erciyes Üniversitesi olarak Kayseri ve ülke ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması adına bilgiye dayalı ekonomiye geçmek durumunda olduğumuz gerçeğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi olarak araştırmacılarımızın buluş sayısının artırılması, buluşlarının koruma altına alınarak ticari değere dönüşebilmesi adına öncü ve örnek çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

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