İstanbul 2'nci bölge belediye başkanları bir araya geldi

İSTANBUL, () –İSTANBUL, 2'inci bölge belediye başkanları, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde Beyoğlu'nda bir araya geldi. Belediyenin sosyal tesislerindeki toplantıda belediyelerin ortak sorunlarının değerlendirildiği belirtildi.

AK Parti İstanbul 2'nci bölge belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cihangir Sosyal Tesisi’nde bir araya gelerek bölgedeki gelişmeler ve yaklaşan yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı.

“BELEDİYECİLİĞİ İLGİLENDİREN KONULAR ÜZERİNE KONUŞTUK”

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan yaptığı açıklamada, "Gündemde belediyeye ilişkin, siyasete ilişkin, şehre ilişkin her ne varsa gündemimize elbette giriyor. Bunları değerlendiriyoruz. Ben özellikle bugün burada, bu lokasyonun başkanlarımız tarafından bilinmesini ve tanınmasını istedim. Verdikleri röportajlar üzerinden İstanbul'un o ilçelerde insanların, Cihangirimizin bu kıymetli noktasının bilinmesini istedim. Özellikle bu yer seçimlerini böyle gerçekleştirdik. Genelde belediyeciliği ilgilendiren konular üzerine konuştuk. Çöp toplanmasından, emlak vergisinden, vatandaşa verilecek olan hizmetlerden, ortak şikayet alanlarından, ortak sorunlardan konuştuk. Bunları değerlendirme fırsatı bulduk” dedi.

"DÜŞÜNCELERİMİZİ, BİLGİLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise, "Ak Parti’li belediyeler olarak her ay bir araya geliyoruz. Geçmiş bir ayı konuşuyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi, bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bugün ev sahipliğimizi Beyoğlu Belediye Başkanımız yaptı. Gerçekten de çok güzel bir ortamdayız” ifadelerini kullandı.

"TOPLANTININ YAPILDIĞI YER BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

"Çok önemli güzellikler içerisinde toplantı yaptık” diyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, “Bugün İstanbul’un estetiğini anlatan çok güzel bir mekandayız. Buradan baktığımızda, İstanbul’un o tarihi zenginliklerini görüyoruz. Güzellikler içerisinde bir toplantı yaptık. Toplantının yapıldığı mekan bizi çok etkiledi” şeklinde konuştu.

"ÇOK FAYDALI BİR TOPLANTI OLDU”

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sosyal tesis var, burada bulunmaktan memnun olduk. Belediye çalışmaları sürekli değişen çalışmalar, sürekli yenilik gerektiren çalışmalar. Biz de çalışmalarımızı, bilgi ve birikimlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Gelecekle ilgili projelerimizi paylaşıyoruz. Yaşadığımız, hizmet ettiğimiz ilçeleri geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Çok faydalı bir çalışma, toplantı oldu" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN SORUNLARINI MASAYA YATIRDIK"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de İstanbul sorunlarının masaya yatırdıklarını dile getirerek, "O sorunlar üzerine birtakım kararlar aldık. İnşallah bu kararlar çerçevesinde de 2019 yerel seçimlere daha iyi bir şekilde hazırlanacağız” dedi.

“İNŞALLAH BU GÜZELLİKLERİ HEP BERABER PAYLAŞIRIZ”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, "Kentsel tasarımda belli bir noktaya gelinmesi, özellikle dikkat çeken noktalar. Galataport projesi, kıyıdaki yeni restorasyonlar, yeni tesisler gerçekten tarihi kent kimliğinin ortaya çıkması adına sevindirici gelişmeler. İnşallah bu güzellikleri hep beraber paylaşırız” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYELERİN SORUNLARI KONUŞULDU”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise şunları söyledi:

"Başkanların bulunduğu bir toplantıda belediyelerin sorunları, yerel yönetimlerin yaptıkları, yapacakları gibi konular konuşuldu. Tabi şu an ülkemizde gündemde olan ekonomik sıkıntılar hakkında istişare yapıldı. Biz bunu her ay yapıyoruz. Ev sahipliğinden dolayı Ahmet Bey’e teşekkür ediyoruz.”

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