İsrafa karşı 'Turuncu Bayrak'

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediyesi bünyesinde yer alan AFBEL Termal ve SPA Otel, gıda israfının önüne geçebilmek adına başlattığı projeyle 'Turuncu Bayrak Sertifikası' almaya hak kazandı.

Afyonkarahisar Belediyesi bünyesindeki otel çalışanlarına, 'Afiyet Olsun, İsraf Olmasın' parolasıyla başlatılan Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı kapsamında israfın önlenmesi için eğitim verildi. Eğit programı hakkında bilgi veren proje koordinatörü Ali Akgün, Afyonkarahisar'da anlamlı bir projeyi hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Afyonkarahisar'ın ilk turuncu bayraklı otelinin AFBEL Termal ve SPA Otel olduğunu belirten Ali Akgün, “Yaşanılabilir bir dünya için çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakabilmek ve milli kaynaklarımızı koruyabilmek için başlatılan bu projenin uygulanmasından çok memnunuz" dedi.

Türkiye'nin dört bir tarafında zincir otellerin turuncu bayrak sertifikasına sahip olduğunu kaydeden Ali Akgün, projenin oteller için ciddi bir kazanım olduğunu sözlerine ekledi.

HER GÜN 25 BİN KİŞİ AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Otel Müdürü Muzaffer Aktar ise Afyonkarahisar'da turuncu bayrak sertifikası almaya hak kazanan tek otel olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gıda israfının önüne geçmek adına bazı çalışmalar başlattıklarını kaydeden Muzaffer Aktar, dünyada her gün 25 bin kişinin açlıktan öldüğünü söyleyerek her yedi kişiden birinin ise açlıkla savaştığına dikkat çekti. Birçok otelde açık büfe olduğunu hatırlatan Aktar; "Misafirlerimizin yedikleri yemeklerin üçte biri çöpe atılıyor. Hem maliyet açısından hem de israf açısından otellere çok büyük bir yük oluşturuyor. İşletme olarak bu konuda büyük bir adım atarak turuncu bayrak almaya hak kazandık. Personelimizi de bu konuda bilgilendiriyor ve eğitimler veriyoruz" diye konuştu.

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