Isparta'ya mevsimin ilk karı düştü

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

Isparta'da son dönemde hava sıcaklığı hissedilir oranda düşerken, 2637 rakımlı Davraz Dağı bölgedeki kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Zirvesi bulutlarla kapalı olan Davraz Dağı bulutların dağılmasıyla birlikte beyaza bürünen zirvesiyle kendini gösterdi.

Kış aylarında kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaşan ve nisan ayına kadar kayak yapma imkanı bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde 1000'er kişi kapasiteli 1150 ve 1200 metre uzunluğunda 2 telesiyej tesisi bulunuyor. Davraz, Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip kayak merkezi olarak biliniyor.

FOTOĞRAFLI