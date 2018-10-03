Isparta'ya en az 10 otopark

ISPARTA Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, dördüncü kez seçilmesi halinde şehre en az 10 otopark daha yapacağını söyledi. Isparta'da belediye şimdiye kadar açık, kapalı ve katlı olmak üzere 3 bin araç kapasiteli 6 otopark yaptı.

14 yıllık hizmet dönemini anlatan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yeni döneme ilişkin şifreler vermeye başladı. Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde 4'üncü kez Isparta Belediye Başkanı seçilmesi halinde şehre en az 10 otopark daha yapacağının müjdesini verdi.

Isparta'da Valilik önü, Pirimehmet, Çelebiler, Halı Sarayı, belediye önü ve ITKM'nin (Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi) otoparkıyla birlikte 2 bin 800 araçlık otopark yaptığını hatırlatan Başkan Günaydın, "Artık Isparta günden güne gelişiyor ve değişiyor. Hatırlarsanız birileri çıkıp ITKM'nin otoparkını açsan yeter diyordu. Başka otoparka gerek yok diyordu" dedi.

Bugün ITKM'nin otoparkıyla birlikte 3 bine yakın araç kapasiteli otoparkı Isparta'da hayata geçirdikleri halde yeterli gelmediğini ifade eden Günaydın, "Gidin bakın tüm otoparklar dolu. Çok yakın tarihte bu şehre daha fazla otopark gerekecek. Öyle konuşmakla olmuyormuş demek ki. ITKM'nin otoparkına yeter diyen zihniyet bize vizyondan bahsedemez" diye konuştu.

Günaydın ayrıca gıda bank, giysi bank, elizi, ISMEK kursları, fuarlar, park ve bahçe düzenlemeleri, bisiklet yolu ve Gökkubbeyle Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi projelerini de aktardı.

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