Isparta'nın vekilleri mazbata aldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da 24 Haziran seçiminde milletvekili seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçiminde Isparta'dan milletvekili seçilen Ak Partili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz ile İYİ Partili Aylin Cesur'a mazbataları Halk Eğitim Merkezi'nde verildi. Törende Süreyya Sadi Bilgiç'in yerine mazbatasını İl Başkanı Osman Zabun aldı. Isparta'nın 4 milletvekiline mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Davut Yıldırım, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülnişah Çokdinç ve hakimler verdi.

'SEÇİMLER HUZUR İÇİNDE GEÇTİ'

İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Davut Yıldırım, Isparta'nın huzur kenti olduğunu ve seçimlerin de aynı huzurla gerçekleştiğini söyledi. Yıldırım, "Seçimler demokratik hayatın olmazsa olmazıdır. Huzur ve güven ortamında, seçmen hür iradesini sandığa her zaman yansıtabilmeli. Demokrasinin çıtasını ortaya koymak son derece önemlidir. Huzur şehri olan Isparta'da da 24 Haziran seçimleri belirttiğimiz gibi huzur içinde geçmiştir. İlimizde şikayet ve itiraz baki olmadı. Kaliteli bir seçim geçmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizi de tebrik ediyorum. Seçimler vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.

'BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE PERFORMANS ORTAYA KOYDUK'

Ak Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in il dışında olması dolayısıyla yerine mazbatayı alan Ak Parti İl Başkanı Osman Zabun, "Seçim sonuçları hayırlı olsun. Demokrasi örneğini güçlü şekilde ortaya koyduk. Isparta'da sandığa katılımın yüzde 90'lar seviyesinde oldu. Bu da Ispartalıların demokrasiye sahip çıktığını gösterdi. Büyük bir özveriyle performans ortaya koyduk. Milletimizin kararı baş tacıdır. 4 milletvekilimiz hayırlı olsun. Bu süreçte de tüm partilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ISPARTA'YI HEP BİRLİKTE BÜYÜTMEMİZ LAZIM'

Ak Partili Recep Özel mazbatasını aldıktan sonra şu değerlendirmede bulundu:

"Seçimleri çok güzel şekilde gerçekleştirdik. Dünya çapındaki seçim gözlemcileri ülkemizdeki seçimleri takip etti ve hiçbir olumsuzluk bulamadı. Biz de dünyaya seçim nasıl yapılır onu gösterdik. Türkiye olarak çok meşakkatli bir süreç geçirdik. 2002 yılındaki mazbatamı aldığım törenle bugünkü törene bakıyorum ve 'Elhamdülillah' diyorum. 4 milletvekiline halkımız bir takdir verdi. 5 yıl boyunca bu takdire layık olacağız. Isparta'yı hep birlikte büyütmemiz lazım. Kimin bir fikri varsa elbirliğine hazırız. Görüşü ne olursa olsun herkesin katkısına ihtiyacımız var. Aslı kısır siyasetin içerisinde olmayacağız. Hayırlı işlerin iyi ve güzel şeylerin altında olacağız. Ne zaman yanlış yaparsak halkımız bizi uyarsın. Vakit iş yapma, hizmet sunma vaktidir. Sonuçlar memleketimize hayırlar getirsin."

'BİRLİĞİMİZE VE KARDEŞLİĞİMİZE VESİLE OLSUN'

Ak Parti'nin yeni dönem milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, "Rabbim bugünleri bizlere nasip etti. Seçim çalışmalarımda gönüllerini ve dualarını bize açan herkese sevgilerimi sunuyorum. 24 Haziran seçimleri birliğimize ve kardeşliğimize vesile olsun. Milletimizin bizlere yüklediği misyonun ağırlığını çok iyi biliyoruz. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun" dedi.

'DEMİREL'İN FOTOĞRAFINI BOYNUMA ASTIM'

Merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur da mazbatayı sadece kendisinin değil tüm partililerin sayesinde aldığını kaydederek, "2 Isparta sevdalısının yanında yetişip, bu şehre milletvekili olmak büyük bir gurur ve duygu. Bu yola daha iyi bir Isparta ve Türkiye diye çıktım. Bugüne hazırlık ederken, Rabbim'in duasını, Süleyman Demirel'in fotoğrafını boynuma astım. Yakama ise parti rozetimi ve Türk bayrağımı taktım. Bunlardan güç alarak yürüyeceğim. Verdiğim tüm sözlerin arkasındayım. Şu andaki alkışları hak ederek karşınızda olmayı arzu ediyorum" diye konuştu.

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