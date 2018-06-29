Isparta'da YKS hazırlıkları tamam

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Isparta Koordinatörü Prof. Dr. Reşat Selbaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

ÖSYM Isparta Koordinatörü Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, YKS'nin ilk sınavı olan Temel Yeterlilik Testi'nin 30 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacağını, adayların sınav salonlarına saat 10.00'da alınacağını söyledi. Öğrencileri zamanında sınava girecekleri okullara gelmeleri konusunda uyaran Prof. Dr. Reşat Selbaş, "Adaylar mutlaka yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundursun. Kimliğini kaybeden varsa Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü cumartesi ve pazar açık olacak. Nüfus cüzdanı verilmesi sağlanacak. Her adayın 15 dakika kuralına harfiyen uyması gerekiyor. Sınav ilimizde 53 bina ve 622 salonda gerçekleştirilecek. Sınav süresi ise 135 dakika. 14 bin 172 aday başvuruda bulundu. Sınavda 830 personel görev alacaktır" dedi.

YKS II AYT 1 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ

YKS'nin ikinci sınavı olan Alan Yeterlilik Testi'nin ise 1 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirileceğini anlatan Prof. Dr. Reşat Selbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 dakika kuralı burada da geçerli. Adayların sınav binasına alınacağı son saat 10.00. Sınav 180 dakika sürecek. Sınav 46 bina ve 481 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda 1482 personel görev alacak. Isparta'da ikinci aşama için 11 bin 937 aday müracaat etti" diye konuştu.

YKS III YDT ÖĞLEDEN SONRA YAPILACAK

Prof. Dr. Reşat Selbaş, YKS III Yabancı Dil Testi için ise şu bilgileri paylaştı:

"YDT 1 Temmuz Pazar günü saat 15. 45'te başlayacak. Adayların sınav binasına alınacağı son saat 15: 30. Sınav 120 dakika sürecek. 3 bina ve 32 salonda gerçekleştirilecek sınavda 114 personel görev alacak. YKS III YDT için Isparta'da 886 aday başvuruda bulundu."

NÜFUS CÜZDANI'NI KAYBEDEN ADAYLAR DİKKAT

Prof. Dr. Reşat Selbaş, nüfus cüzdanını kaybeden adaylar için de bir dizi önlemin alındığını açıkladı. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün 30 Haziran Cumartesi günü 07.00- 17.00, 1 Temmuz Pazar günü ise 07.00- 15.30 saatleri arasında açık olacağını kaydeden Prof. Dr. Selbaş, adayların sınava giriş belgesi ve iki fotoğraf getirmesi halinde nüfus cüzdanı alabileceğini söyledi.

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