Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Gönen ilçesinde jandarmanın operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde Ş.D.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 0.33 gram eroin, 1.41 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, bıçak ve pala ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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