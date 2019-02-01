Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da yapılan baskınlarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde denetim yaptı. Tütün ve tütün mamulü satışı yapan işyerinde yapılan aramada çok sayıda paketler halinde gümrük kaçağı nargile ve pipo tütünü, elektronik sigara ve aparatı, doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ekipler yol uygulamasında ise durdurdukları iki araçta ise 2.17 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermi, bıçak, 10.30 gram eroin, 10 adet ecstasy hap ve 10 adet suboxone hap ele geçirdi. Her iki araçtaki M.K., H.B., H.Ç ve S.Ö. gözaltına alındı.

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