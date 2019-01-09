Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin il merkezinde sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken, İ.G., R.A. ve T.C. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Diğer 7 şüpheliye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda ise 15 parça halinde 36 gram eroin maddesi ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

