Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Keçiborlu Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonda U.K ve N.E. yakalandı. İş yerinde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 2 parça halinde 103 gr metamfetamin maddesi, 4 parça kareli kağıt üzerine emdirilmiş en az 841 kullanımlık metamfetamin maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet akıllı cep telefonu, Hassas terazi, muşta, bıçak, uyuşturucu madde kullanmak için tasarlanan cam aparatlar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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