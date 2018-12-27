Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da polisin uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda geçen gün Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda M.A.Ç. ve R.U. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 3.8 gram eroin maddesi, 8 suboxone tablet ve 6 aparat ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

