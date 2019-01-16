Isparta'da uyuşturucu operasyonları

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da polisin iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 2'si tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri dün SDÜ uygulama noktasında durumundan şüphe duyulan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada hassas terazi, 1.65 gram skunk, 1 ecstasy hap ve aparat ele geçirildi. Araçtaki R.M.E. ve T.Ç.Ö. gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramada ise 12 ecstasy hap, 2 parça halinde 5 gram skunk, 0.5 gram bonzai, 2 bong, 2 öğütme makinesi ele geçirildi. İkamette bulunan S.K. de gözaltına alındı. 3 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri dün sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sonucunda yapılan planlı operasyonda ise Hızırbey ve Halife Sultan mahallelerinde 9 şüpheliyi yakaladı. 7 şüpheliye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, O.A. ve M.R.O. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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