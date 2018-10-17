Isparta'da tarihi eser operasyonu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da jandarma ekipleri ihbar sonucu Konya'dan gelen 2 şüphelinin elinde eski eserler bulunduğu, bunları satmak için Isparta'ya geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü Dörtyol mevkisinde, şüphelilerin kullandığı otomobil durduruldu. Araçta ve şüpheliler M.K. ve M.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada Tunç Çağı dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 kase, 2 testi, 3 ağırşak, 5 dokuma tezgahı ağırşağı olmak üzere 12 parça eski eserle ruhsatsız av tüfeği ve komando bıçağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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