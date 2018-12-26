Isparta'da sokaktaki ağaçları kırdılar

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da kaldırımdaki çok sayıda ağaç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Yedişehitler Mahallesi 2944 Sokakta kaldırımda bulunan çok sayıda dut, akağaç ve ıhlamur ağaçları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Mahalle sakini bir vatandaş polise olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Kaldırımda bulunan ağaçları keserek ve kırarak zarar veren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalar sürerken, Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünce zabıt varakası tutuldu ve ardından polis merkezine kamu malına zarar vermekten şikayette bulunuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hasar tespiti çalışması gerçekleştirilen alanda, zarar verilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi için çalışma başlatıldı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, meydana gelen olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, belediye olarak yasal çerçeve içerisinde en ağır yaptırımı uygulayacaklarını söyledi.

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