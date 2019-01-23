Isparta'da silah ticareti operasyonu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da silah ticareti operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında silah ticareti yapmakla suçlanan 8 şüphelinin il merkezindeki adreslerine bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda F.A., E.P., S.Ö., M.Ö., A.Ç., İ.D., Z.P. ve M.Ç. gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda değişik çap ve markalarda 6 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve değişik çap ve markalarda 18 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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