Isparta'da silah operasyonu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Aksu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah ve av tüfeğiyle çok sayıda mermi ele geçirildi.

Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri Aksu ilçesi Zindan Mağarası mevkisinde belirli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 183 tabanca fişeği ve 47 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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