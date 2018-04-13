Isparta'da sauna ve masaj salonlarına denetim

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Emniyet Müdürlüğü ekipleri hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hamam, sauna ve masaj salonları ile dernek ve lokallerin denetlendi. Suç delillerinin elde edilmesi, mevcut huzur güven ortamının sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda il merkezinde 9 dernek ve 3 saunada denetim ve kontrol yapıldı. 3 işyerine sigara yasağından dolayı, 3 işyerine açıktan alkol satışı yapmaktan işlem yapıldı. Bir derneğe kumar oynamak için yer temin etmekten işlem yapılırken, dernek yöneticisi adliyeye sevk edildi. Ayrıca 3 kişiye kumar oynamaktan idari ceza uygulandı. Yapılan sorgulamalarda ise başkasına ait kredi kartı kullanmaktan 3 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. 3 sauna işletmesine de kimlik bildiriminde bulunmadığı ve çalışanların masörlük belgelerinin olmadığından dolayı cezai işlem uygulandı.