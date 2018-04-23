Isparta'da otomobil şarampole yuvarlandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun Yumrutaş mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Ömer Can Yavuz (18), Yasin Aydoğmuş (27) ve kimliği belirsiz kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Isparta'daki hastanelere sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobil de çekici yardımıyla kurtarıldı.
FOTOĞRAFLI