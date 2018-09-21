Isparta'da otobüs saatleri değişti

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA Belediyesi encümen kararıyla halk otobüslerinin 23.30 olan son sefer saati 00.30'a uzatıldı.

Isparta Belediyesi encümeni aldığı kararla halk otobüsleri son seferini saat 00.30'a uzattı. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kararın gerek öğrenciler gerekse vatandaşlardan gelen talep üzerine alındığını açıkladı. Aldıkları kararla son seferlerin saat 00.30'da yapılacağını kaydeden Başkan Günaydın, "Encümende alınan karar gereğince, halk otobüsleri saat 23.30'a kadar normal seferlerini gerçekleştirecek. Bu saatten sonraki son sefer ise 00.30'da mahallelere 6'sı birleştirilmiş toplam 9 hatla yapılacak. Ayrıca 24 Eylül 2018 pazartesi gününden itibaren diş hastanesi yanında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na da normal otobüs seferleri başlatılacak" dedi.

Alınan karar gereğince 24 Eylül Salı günü saat 00.30 itibariyle uygulanmaya başlanacak son sefer hatları şu şekilde: Sermet- Davraz hattı, Borsa- Gölyaş hattı, Fatih- Zafer- Yedişehitler hattı, Hızırbey- Dere hattı -Halife Sultan- Halıkent-Vatan hattı, Mehmet Tönge- Çünür (Çünür TOKİ) hattı, Binbirevler hattı, Akkent TOKİ hattı ve SDÜ hattı.



