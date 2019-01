Isparta'da öğrencilere 50 bin boyama kitabı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da işinsanı Tahsin Gürsu, öğrencilerin yarıyıl tatilinde vakit geçirmesi için 50 bin adet boyama kitabı bastırarak öğrencilere ücretsiz dağıttı.

Isparta'da in insanı Tahsin Gürsu, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin sömestir tatilinde boş vakitlerini değerlendirmesi amacıyla bastırdığı 50 bin boyama kitabını kentteki okullara hediye etti. Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Gürsu, “Çok zorda olan öğrencilerimiz var. Asgari ücretle geçinen ailelerimiz bulunuyor. Yarıyıl tatilinde bu kitaplarımızı öğrencilerimize ulaştırmak istedik. Öğrencilerimize kitap sevgisini aşılamak istiyoruz. Bu kitaplarımızı Milli Eğitim Müdürümüzün aracılığıyla dağıtmak istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz" dedi.

Eğitimin ve sağlığın her şeyin başında geldiğini ifade eden Tahsin Gürsu, "Gelecek bir nesil hali hazırda yetişiyor. Bu çocuklarımıza el birliğiyle sahip çıkmamız gerekiyor. Her zaman her yerde belirttiğim gibi neslimizi koruyacak olan iyi bir eğitimdir. Çocuklarımız için bastırdığımız kitaplarımız okullarımızda dağıtılmaya başlandı. Okullardan kitap alamayan çocuklarımız, ebeveynleri ile BETAŞ fabrikasına gelerek kitap alabilirler" diye konuştu.

