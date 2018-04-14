Isparta'da kaza: 4 yaralı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA'da otomobilin refüje devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında Isparta- Eğirdir karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Eğirdir istikametine giden Mehmet Hun (21) yönetimindeki 07 YDM 07 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü Mehmet Hun, Hatice Melik Hun (21), Mustafa Çağrı Hun ve adı öğrenilemeyen 1 kişi hafif yaralandı. Yaralılar Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
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