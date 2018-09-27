Isparta'da kaza: 3 yaralı

ISPARTA'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Sanayi Mahallesi 105. Cadde'de meydana geldi. İ.A. yönetimindeki 32 T 0136 plakalı ticari araç, Ö.A. yönetimindeki 32 LA 414 plakalı otomobil ve İ.G.'nin kullandığı 07 ABS 55 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İ.A. ve Ö.A. ile adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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