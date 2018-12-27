Isparta'da kaza: 1 yaralı 

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarparak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Isparta- Eğirdir karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. S.Ö.'nün kullandığı 32 LF 357 plakalı otomobil, S.A.G.'nin yol kenarına park ettiği 32 AAL 684 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra savrulan S.Ö.'nün otomobili şarampole ters döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan S.Ö. ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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