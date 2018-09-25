Isparta'da kaza: 1 yaralı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA'da halk otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İstanbul Caddesi Çünür yaya üst geçidi yanında dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, Adil Adat (19) yönetimindeki plakasız ve tescilsiz motosiklet şehir merkezi istikametinden SDÜ Yerleşkesi istikametine seyir halindeyken 32 FC 762 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Yere düşen ve kayarak otobüsün altına giren motosiklet sürücüsü Adil Adat, ağır yaralandı.
Kimliği açıklanmayan otobüs şoförü motosiklet sürücüsüne yardıma koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
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