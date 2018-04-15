Isparta'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da kontrolden çıkıp refüjdeki korkuluklara çarpan otomobilde Ömer Tural yaşamını yitirdi, Mehmet Atman yaralandı.
Kaza saat 04.00 sıralarında Isparta- Eğirdir karayolu TOKİ kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ömer Tural yönetimindeki 07 SAG 47 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüjde korkuluklara çarptı. Kazada sürücü Ömer Tural yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Atman yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Atman itfaiyenin yardımıyla kurtarıldıktan sonra 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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