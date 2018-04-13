Isparta'da kaçak sigara operasyonu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu 4 TIR'da yapılan aramada gıda ve deterjan kutularının içerisine saklanmış 558 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Eğirdir ilçesi Kemerköprü mevkiinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında İran plakalı 4 TIR'da arama yapıldı. Çekici ve dorselerinde yapılan aramada gıda ve deterjan kutularının içine gizlenmiş 558 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İran uyruklu 4 sürücü hakkında Gümrük Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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