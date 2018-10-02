Isparta'da kaçak kazı operasyonu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eğirdir ilçesi Gökçehöyük köyü Güce mevkisinde kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda E.O. (35), A.T. (41), M.O. (75), H.D. (63) ve İ.D. (46) suçüstü yakalandı.
Operasyonda traktör ve römork, jeneratör, kırıcı delici matkap, kompresör, 4 manivela, balyoz, kazma, 2 kürek, testere, demir fırça, piknik tüpü, 1 litre benzin ve 40 metre kablo ele geçirildi.
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